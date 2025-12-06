Atelier cuisine saine Cultivons les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon
samedi 6 décembre 2025.
Atelier cuisine saine
Cultivons les Cailloux 119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez préparer et partager un repas équilibré en participant à l’atelier sur les protéines végétales au quotidien.
Un moment d’échange ponctué d’astuces et informations santé en lien avec l’alimentation.
Animé par Camila Paez, Naturopathe. .
Cultivons les Cailloux 119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 34 94 05
English :
Come and prepare and share a balanced meal by taking part in the Everyday Plant Proteins workshop.
German :
Bereiten Sie eine ausgewogene Mahlzeit zu und teilen Sie sie mit anderen, indem Sie an einem Workshop über pflanzliche Proteine im Alltag teilnehmen.
Italiano :
Venite a preparare e condividere un pasto equilibrato partecipando al workshop sulle proteine vegetali nella vita quotidiana.
Espanol :
Venga a preparar y compartir una comida equilibrada participando en el taller sobre las proteínas vegetales en la vida cotidiana.
