Atelier cuisine saine Cultivons les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon

Atelier cuisine saine

Cultivons les Cailloux 119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Venez préparer et partager un repas équilibré en participant à l’atelier sur les protéines végétales au quotidien.

Un moment d’échange ponctué d’astuces et informations santé en lien avec l’alimentation.

Animé par Camila Paez, Naturopathe. .

English :

Come and prepare and share a balanced meal by taking part in the Everyday Plant Proteins workshop.

German :

Bereiten Sie eine ausgewogene Mahlzeit zu und teilen Sie sie mit anderen, indem Sie an einem Workshop über pflanzliche Proteine im Alltag teilnehmen.

Italiano :

Venite a preparare e condividere un pasto equilibrato partecipando al workshop sulle proteine vegetali nella vita quotidiana.

Espanol :

Venga a preparar y compartir una comida equilibrada participando en el taller sobre las proteínas vegetales en la vida cotidiana.

