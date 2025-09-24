Atelier Cuisine saine et rapide pour la reprise La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine saine et rapide pour la reprise La Grande École Le Havre mercredi 24 septembre 2025.

Atelier Cuisine saine et rapide pour la reprise

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 17:30:00

fin : 2025-09-24 19:30:00

Date(s) :

2025-09-24

Cet atelier vous donne les clés pour préparer des recettes express, équilibrées et gourmandes, parfaites pour les semaines bien remplies.

Un moment convivial et motivant pour attaquer la rentrée du bon pied (et du bon fourneau) !

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Cuisine saine et rapide pour la reprise

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Cuisine saine et rapide pour la reprise Le Havre a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie