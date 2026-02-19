Atelier cuisine Le PHARE, espace Part’AgeS Saint-Brieuc

Atelier cuisine

Le PHARE, espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Participer à un atelier pour préparer des gâteaux pour le goûter du Carnaval. Une petite dégustation est prévue bien sûr en fin d’atelier ! A partir de 4 ans. .

Le PHARE, espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier cuisine Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-19 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme