Atelier cuisine Le PHARE, espace Part’AgeS Saint-Brieuc
Atelier cuisine Le PHARE, espace Part’AgeS Saint-Brieuc samedi 7 mars 2026.
Atelier cuisine
Le PHARE, espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Participer à un atelier pour préparer des gâteaux pour le goûter du Carnaval. Une petite dégustation est prévue bien sûr en fin d’atelier ! A partir de 4 ans. .
Le PHARE, espace Part’AgeS 7 rue de la croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
