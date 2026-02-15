Atelier Cuisine Saint-Maixent-l’École

Atelier Cuisine

25 Rue Petites Boucheries Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Atelier cuisine mensuel

Apprenez à cuisiner un légume de saison chaque mois !

Premier atelier lasagne aux épinards et au fromage ??

Lundi 23 février, de 10h-12h

À l’Épicerie du Val, 25 rue des petites boucheries, Saint-Maixent-l’École

Ramenez vos contenants pour repartir avec votre part ! .

25 Rue Petites Boucheries Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 27 93 88 lepicerieduval@soliniort.fr

