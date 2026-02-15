Atelier Cuisine Saint-Maixent-l’École
Atelier Cuisine Saint-Maixent-l’École lundi 23 février 2026.
Atelier Cuisine
25 Rue Petites Boucheries Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Atelier cuisine mensuel
Apprenez à cuisiner un légume de saison chaque mois !
Premier atelier lasagne aux épinards et au fromage ??
Lundi 23 février, de 10h-12h
À l’Épicerie du Val, 25 rue des petites boucheries, Saint-Maixent-l’École
Ramenez vos contenants pour repartir avec votre part ! .
25 Rue Petites Boucheries Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 27 93 88 lepicerieduval@soliniort.fr
