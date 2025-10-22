Atelier cuisine Petit Village Saint-Martin-de-Lerm

Petit Village 491 Route de l’Eglise Saint-Martin-de-Lerm Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Pour les vacances de Toussaint, des ateliers tous publics et familles seront organisés au sein du Petit Village. L’atelier cuisine, accessible à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte), vous permettra de (re)découvrir, seul ou en famille, le plaisir de cuisiner des produits issus de circuits courts, locaux et de saison. Ensemble, vous mettrez la main à la pâte pour explorer une diversité de produits et de techniques culinaires et d’échanger les pratiques. Le repas sera partagé à l’issue de l’atelier. Inscription en ligne. .

Petit Village 491 Route de l’Eglise Saint-Martin-de-Lerm 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 30 47 77 contact@etre-gironde.fr

