Atelier cuisine Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan

Saint-Thonan

Atelier cuisine

Les Jardins de l’Éveil 5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Réalisation d’un smoothie et pancakes. Sans beurre sans sucres.

Atelier parents enfants. Dès 4 ans.

Sur réservation. .

Les Jardins de l’Éveil 5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS