Atelier cuisine Sainte-Mère-Église
Atelier cuisine Sainte-Mère-Église dimanche 9 novembre 2025.
Atelier cuisine
4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 12:30:00
Date(s) :
2025-11-09
Apprentissage de la technique de découpage de volaille à cru et mise en pratique par une fricassée de volaille. .
4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 41 16
