Atelier cuisine Auberge le John Steele Sainte-Mère-Église
Atelier cuisine Auberge le John Steele Sainte-Mère-Église dimanche 29 mars 2026.
Atelier cuisine
Auberge le John Steele 4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 12:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Technique de levage de filet de poisson, mise en pratique Saint-Pierre, asperge verte et millet. .
Auberge le John Steele 4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 41 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine
L’événement Atelier cuisine Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Baie du Cotentin