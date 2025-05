ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues – Les Hogues, 24 juin 2025 14:30, Les Hogues.

Eure

ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues 2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre !

Pour une alimentation saine et locale, conviviale et porteuse de plaisir !

Proposé par l’association Haugr, à la maison Forestière, avec les Fées de l’Assiette Amandine et Céline et le soutien financier de la Conférence des Financeurs de l’Eure.

Ce mardi « Smoothies et gaspachos » avec Céline C’est l’été, et quoi de mieux que de profiter de ses légumes, fruits et aromatiques en les mixant pour varier les saveurs et les couleurs ? Vous aurez le choix de réaliser votre smoothie ou soupe froide avec les différents ingrédients estivaux proposés, tout en discutant des bienfaits qu’ils procurent.

Atelier ouvert à tout public, hommes et/ou femmes, de tous âges ( les jeunes de moins de 12 ans doivent être accompagnés).

Gratuit pour les personnes de plus de 60 ans, 5 euros pour les personnes de moins de 60 ans, dans les 2 cas adhésion annuelle obligatoire à l’association Haugr

Inscriptions et renseignements association.haugr@outlook.fr ou au 06 41 43 86 54 auprès de Dominique Becker

Horaires de 14 h 30 à 16 h 30

Lieu maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€

2 Rue des Écoles

Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 43 86 54 association.haugr@outlook.fr

English : ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues

HEALTHY KITCHEN WORKSHOP: Eat well to live better!

For healthy, local food that’s convivial and a source of pleasure!

Presented by the Haugr association, at the Maison Forestière, with the Fées de l’Assiette Amandine and Céline and financial support from the Conférence des Financeurs de l’Eure.

This Tuesday « Smoothies and gazpachos » with Céline: It’s summertime, and what better way to enjoy your vegetables, fruit and herbs than by blending them to vary flavors and colors? You’ll have the choice of making your own smoothie or cold soup with the various summer ingredients on offer, while discussing the benefits they provide.

Open to men and women of all ages (children under 12 must be accompanied).

Free for people over 60, 5 euros for people under 60, in both cases compulsory annual membership of the Haugr association

Registration and information: association.haugr@outlook.fr or 06 41 43 86 54 from Dominique Becker

Times: 2.30 pm to 4.30 pm

Location: maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Annual membership of the Haugr association

– 8 to 17 years: 2?

– Adults: 10?

– Couple/family with children: 15?

German :

GESUNDHEITSKOCHEN-ATELIER: Gut essen, um besser zu leben!

Für eine gesunde und lokale Ernährung, die gesellig ist und Spaß macht!

Angeboten vom Verein Haugr, im Maison Forestière, mit den Tellerfeen Amandine und Céline und der finanziellen Unterstützung der Konferenz der Finanzierer des Departements Eure.

Diesen Dienstag: « Smoothies und Gazpachos » mit Céline: Es ist Sommer und was gibt es Besseres, als Gemüse, Obst und Kräuter zu genießen und sie zu mischen, um die Aromen und Farben zu variieren? Sie haben die Wahl, Ihren Smoothie oder Ihre kalte Suppe mit verschiedenen sommerlichen Zutaten zuzubereiten, während Sie über deren Vorteile diskutieren.

Der Workshop ist offen für alle Altersgruppen, Männer und/oder Frauen (Jugendliche unter 12 Jahren müssen begleitet werden).

Kostenlos für Personen über 60 Jahre, 5 Euro für Personen unter 60 Jahren, in beiden Fällen ist eine jährliche Mitgliedschaft in der Haugr Association erforderlich

Anmeldungen und Informationen: association.haugr@outlook.fr oder unter 06 41 43 86 54 bei Dominique Becker

Unterrichtszeit: von 14.30 bis 16.30 Uhr

Ort: Forsthaus, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Jahresmitgliedschaft im Verein Haugr

– 8 bis 17 Jahre: 2?

– Erwachsener: 10?

– Paar/Familie mit Kindern: 15?

Italiano :

WORKSHOP DI CUCINA SANA: Mangiare bene per vivere meglio!

Per un’alimentazione sana e locale che sia amichevole e piacevole da mangiare!

Organizzato dall’associazione Haugr, presso la Maison Forestière, con le Fées de l’Assiette Amandine e Céline e il sostegno finanziario della Conférence des Financeurs de l’Eure.

Questo martedì « Frullati e gazpachos » con Céline: è estate e quale modo migliore di sfruttare al meglio le verdure, la frutta e le erbe aromatiche se non mescolandole per variare i sapori e i colori? Potrete scegliere di preparare il vostro frullato o la vostra zuppa fredda con i diversi ingredienti estivi a disposizione, discutendone i benefici.

Questo laboratorio è aperto a tutte le età, uomini e/o donne (i bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati).

Gratuito per gli over 60, 5 euro per gli under 60. In entrambi i casi è richiesta l’iscrizione annuale all’associazione Haugr

Iscrizioni e informazioni: association.haugr@outlook.fr o 06 41 43 86 54 presso Dominique Becker

Orario: dalle 14.30 alle 16.30

Luogo: maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Iscrizione annuale all’associazione Haugr

– da 8 a 17 anni: 2?

– Adulti: 10 €

– Coppia/famiglia con bambini: 15?

Espanol :

TALLER DE COCINA SANA: ¡Comer bien para vivir mejor!

Para una alimentación sana y local, agradable y placentera

Organizado por la asociación Haugr, en la Maison Forestière, con las Fées de l’Assiette Amandine y Céline y el apoyo financiero de la Conférence des Financeurs de l’Eure.

Este martes « Smoothies y gazpachos » con Céline: es verano, y ¿qué mejor manera de disfrutar de las verduras, frutas y hierbas que mezclándolas para variar los sabores y colores? Tendrá la oportunidad de preparar su propio batido o sopa fría con los diferentes ingredientes veraniegos que le proponemos, a la vez que habla de los beneficios que aportan.

Este taller está abierto a todas las edades, hombres y/o mujeres (los menores de 12 años deben ir acompañados).

Gratuito para mayores de 60 años, 5 € para menores de 60. En ambos casos, es necesario ser socio anual de la asociación Haugr

Inscripción e información: association.haugr@outlook.fr o 06 41 43 86 54 de Dominique Becker

Horario: de 14.30 a 16.30 horas

Lugar: maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Afiliación anual a la asociación Haugr

– de 8 a 17 años: 2?

– Adultos: 10?

– Pareja/familia con hijos: 15?

