ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues Les Hogues

ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre !

Pour une alimentation saine et locale, conviviale et porteuse de plaisir !

Proposé par l’association Haugr, à la maison Forestière, avec les Fées de l’Assiette Amandine et Céline et le soutien financier de la Conférence des Financeurs de l’Eure.

Ce mardi « Les pâtes fraîches à l’italienne » avec Céline Venez apprendre quelques tours de main pour réaliser vous-même de délicieuses pâtes fraîches ! Nous utiliserons des farines biologiques et locales. Vous apprendrez à façonner la pâte, à la tourner en plusieurs fois dans la machine à pâtes, puis à les couper en tagliatelles. Voilà un atelier ludique, créatif, amusant !

Atelier ouvert à tout public, hommes et/ou femmes, de tous âges ( les jeunes de moins de 12 ans doivent être accompagnés).

Gratuit pour les personnes de plus de 60 ans, 5 euros pour les personnes de moins de 60 ans, dans les 2 cas adhésion annuelle obligatoire à l’association Haugr

Inscriptions et renseignements association.haugr@outlook.fr ou au 06 41 43 86 54 auprès de Dominique Becker

Horaires de 14 h 30 à 16 h 30

Lieu maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 43 86 54 association.haugr@outlook.fr

English : ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues

HEALTHY KITCHEN WORKSHOP: Eat well to live better!

For healthy, local food that’s convivial and a source of pleasure!

Presented by the Haugr association, at the Maison Forestière, with the Fées de l’Assiette Amandine and Céline and financial support from the Conférence des Financeurs de l’Eure.

This Tuesday « Fresh Italian pasta » with Céline: Come and learn how to make delicious fresh pasta yourself! We’ll be using local, organic flours. You’ll learn how to shape the dough, turn it several times in the pasta machine, then cut it into tagliatelle. It’s a fun, creative and entertaining workshop!

Open to men and women of all ages (children under 12 must be accompanied).

Free for people over 60, 5 euros for people under 60, in both cases compulsory annual membership of the Haugr association

Registration and information: association.haugr@outlook.fr or 06 41 43 86 54 from Dominique Becker

Times: 2.30 pm to 4.30 pm

Location: maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Annual membership of the Haugr association

– 8 to 17 years: 2?

– Adults: 10?

– Couple/family with children: 15?

German :

GESUNDHEITSKOCHEN-ATELIER: Gut essen, um besser zu leben!

Für eine gesunde und lokale Ernährung, die gesellig ist und Spaß macht!

Angeboten vom Verein Haugr, im Maison Forestière, mit den Tellerfeen Amandine und Céline und der finanziellen Unterstützung der Konferenz der Finanzierer des Departements Eure.

Diesen Dienstag « Frische Nudeln auf italienische Art » mit Céline: Lernen Sie einige Tricks, um selbst köstliche frische Nudeln herzustellen! Wir werden biologisches und lokales Mehl verwenden. Sie werden lernen, den Teig zu formen, ihn mehrmals in der Nudelmaschine zu drehen und ihn dann in Tagliatelle zu schneiden. Das ist ein spielerischer, kreativer und lustiger Workshop!

Der Workshop ist offen für alle Altersgruppen, Männer und/oder Frauen ( Jugendliche unter 12 Jahren müssen begleitet werden).

Kostenlos für Personen über 60 Jahre, 5 Euro für Personen unter 60 Jahre, in beiden Fällen ist eine Jahresmitgliedschaft im Verein Haugr erforderlich

Anmeldungen und Informationen: association.haugr@outlook.fr oder unter 06 41 43 86 54 bei Dominique Becker

Unterrichtszeit: von 14.30 bis 16.30 Uhr

Ort: Forsthaus, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Jahresmitgliedschaft im Verein Haugr

– 8 bis 17 Jahre: 2?

– Erwachsener: 10?

– Paar/Familie mit Kindern: 15?

Italiano :

WORKSHOP DI CUCINA SANA: Mangiare bene per vivere meglio!

Per un’alimentazione sana e locale che sia amichevole e piacevole da mangiare!

Organizzato dall’associazione Haugr, presso la Maison Forestière, con le Fées de l’Assiette Amandine e Céline e il sostegno finanziario della Conférence des Financeurs de l’Eure.

Questo martedì, « Pasta fresca all’italiana » con Céline: venite a imparare alcuni trucchi del mestiere per preparare da soli una deliziosa pasta fresca! Utilizzeremo farine biologiche e locali. Imparerete a modellare l’impasto, a girarlo più volte nella macchina per la pasta e a tagliarlo in tagliatelle. È un laboratorio divertente e creativo!

Questo laboratorio è aperto a tutte le età, uomini e/o donne (i bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati).

Gratuito per gli over 60, 5 euro per gli under 60. In entrambi i casi è richiesta l’iscrizione annuale all’associazione Haugr

Iscrizioni e informazioni: association.haugr@outlook.fr o 06 41 43 86 54 presso Dominique Becker

Orario: dalle 14.30 alle 16.30

Luogo: maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Iscrizione annuale all’associazione Haugr

– da 8 a 17 anni: 2?

– Adulti: 10 €

– Coppia/famiglia con bambini: 15?

Espanol :

TALLER DE COCINA SANA: ¡Comer bien para vivir mejor!

Para una alimentación sana y local, agradable y placentera

Organizado por la asociación Haugr, en la Maison Forestière, con las Fées de l’Assiette Amandine y Céline y el apoyo financiero de la Conférence des Financeurs de l’Eure.

Este martes, « Pasta fresca a la italiana » con Céline: ¡venga y aprenda algunos trucos para preparar usted mismo una deliciosa pasta fresca! Utilizaremos harinas ecológicas y locales. Aprenderá a dar forma a la masa, a darle varias vueltas en la máquina de pasta y a cortarla en tallarines. Es un taller divertido y creativo

Este taller está abierto a todas las edades, hombres y/o mujeres (los menores de 12 años deben ir acompañados).

Gratuito para mayores de 60 años, 5 euros para menores de 60. En ambos casos, se requiere la afiliación anual a la asociación Haugr

Inscripción e información: association.haugr@outlook.fr o 06 41 43 86 54 de Dominique Becker

Horario: de 14.30 a 16.30 horas

Lugar: maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Afiliación anual a la asociación Haugr

– de 8 a 17 años: 2?

– Adultos: 10?

– Pareja/familia con hijos: 15?

