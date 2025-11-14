ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues Les Hogues

ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Début : 2025-11-14 14:30:00

fin : 2025-11-14 16:30:00

ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre !

Pour une alimentation saine et locale, conviviale et porteuse de plaisir !

Proposé par l’association Haugr, à la maison Forestière, avec les Fées de l’Assiette Amandine et Céline et le soutien financier de la Conférence des Financeurs de l’Eure.

Ce vendredi « Les légumes dans mes desserts » avec Amandine Comment s’amuser et surprendre en cuisine ? En proposant des légumes là où on ne les attend pas ! Pour cet atelier, nous vous proposerons des recettes gourmandes et savoureuses de desserts à base de légumineuses et de légumes locaux. Une belle façon de manger davantage de légumes ou d’en faire manger à ses petits-enfants, sans qu’ils le sachent !

Atelier ouvert à tout public, hommes et/ou femmes, de tous âges ( les jeunes de moins de 12 ans doivent être accompagnés).

Gratuit pour les personnes de plus de 60 ans, 5 euros pour les personnes de moins de 60 ans, dans les 2 cas adhésion annuelle obligatoire à l’association Haugr

Inscriptions et renseignements association.haugr@outlook.fr ou au 06 41 43 86 54 auprès de Dominique Becker

Horaires de 14 h 30 à 16 h 30

Lieu maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€ .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 43 86 54 association.haugr@outlook.fr

