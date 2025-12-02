ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues Les Hogues

ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues

Pour une alimentation saine et locale, conviviale et porteuse de plaisir !

Proposé par l’association Haugr, à la maison Forestière, avec les Fées de l’Assiette Amandine et Céline et le soutien financier de la Conférence des Financeurs de l’Eure.

Ce mardi Le Mousson Châtinoix avec Céline Venez découvrir la recette du Mousson Châtinoix. Il fait penser au foie gras dans son aspect, sa texture, ses saveurs… mais n’a rien d’animal !

Les ingrédients qui le composent sont d’origine végétale des noix, des châtaignes, de l’huile de coco et des aromates.

Le résultat est bluffant. Et son atout, c’est qu’il se déguste sans complexe, à Noël et tout au long de l’année. Car il est savoureux, nourrissant, et bon pour la santé !

Atelier ouvert à tout public, hommes et/ou femmes, de tous âges ( les jeunes de moins de 12 ans doivent être accompagnés).

Gratuit pour les personnes de plus de 60 ans, 5 euros pour les personnes de moins de 60 ans, dans les 2 cas adhésion annuelle obligatoire à l’association Haugr

Inscriptions et renseignements association.haugr@outlook.fr ou au 06 41 43 86 54 auprès de Dominique Becker

Horaires de 14 h 30 à 16 h 30

Lieu maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€ .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 43 86 54 association.haugr@outlook.fr

