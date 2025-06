Atelier cuisine santé – Thénezay 17 juin 2025 09:30

Deux-Sèvres

Atelier cuisine santé Salle Michel Bonnet Thénezay Deux-Sèvres

Atelier cuisine santé sur le thème des pique-niques et en-cas rapide.

Réalisation d’une crêpe géante au four (version wrap), d’un wrap aux choux-fleurs, de chips et d’un pain pour sandwich.

Dans cet atelier, je parlerai du gluten, de ses effets délétères sur la santé et des alternatives pour substituer les céréales au gluten dans une recette.

Anne-Claire vous expliquera aussi ce qu’est une alimentation anti-inflammatoire et elle abordera des notions de physiologie digestive qui vous permettront de mieux comprendre votre digestion et votre corps.

Les personnes cuisinent, goûtent et repartent avec les recettes et des documents informatifs.

Convivialité garantie !

Il n’est jamais trop tard pour avancer pas à pas vers une alimentation santé ! .

Salle Michel Bonnet

Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 97 27 12

