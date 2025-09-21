Atelier cuisine sauvage d’automne avec Lucie MOSSE Girmont-Val-d’Ajol

Atelier cuisine sauvage d’automne avec Lucie MOSSE

11 les Envers Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Expérimentez la “Cuisine sauvage” et épatez vos proches avec les recettes originales de Lucie Mosse, alias Fleur deVieBelle. Vous apprendrez à reconnaitre un petit panel de plantes locales et découvrirez des recettes à la fois gourmandes et bonnes pour la santé !

Après l’atelier cuisine, place à la dégustation de votre repas sauvage et vivant !

Conditions

35€/personne réservations obligatoires au 06.10.42.44.92 ou via la billetterie en ligne

Limité à 12 participants

Accessible dès 10 ansTout public

11 les Envers Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 10 42 44 92 asso@unefiguedanslepoirier.fr

English :

Experiment with « wild cuisine » and impress your friends and family with original recipes from Lucie Mosse, aka Fleur deVieBelle. You’ll learn to recognize a small selection of local plants and discover recipes that are both delicious and healthy!

After the cooking workshop, it’s time to taste your wild and living meal!

Conditions

35/person reservations required on 06.10.42.44.92 or via the online ticketing service

Limited to 12 participants

Accessible from age 10

German :

Experimentieren Sie mit der « Wilden Küche » und beeindrucken Sie Ihre Lieben mit den originellen Rezepten von Lucie Mosse, alias Fleur deVieBelle. Sie lernen, eine kleine Auswahl an heimischen Pflanzen zu erkennen und entdecken Rezepte, die nicht nur lecker schmecken, sondern auch gesund sind!

Nach dem Kochworkshop können Sie Ihre wilde und lebendige Mahlzeit verkosten!

Bedingungen

35?/Person Reservierungen sind erforderlich unter 06.10.42.44.92 oder über den Online-Ticketshop

Begrenzt auf 12 Teilnehmer

Zugänglich ab 10 Jahren

Italiano :

Cimentatevi nella cucina selvatica e stupite amici e parenti con le ricette originali di Lucie Mosse, alias Fleur deVieBelle. Imparerete a riconoscere una piccola selezione di piante locali e scoprirete ricette deliziose e salutari!

Dopo il laboratorio di cucina, sarà il momento di assaggiare il vostro pasto selvaggio e vivente!

Condizioni

35/persona prenotazione obbligatoria allo 06.10.42.44.92 o tramite il servizio di biglietteria online

Limitato a 12 partecipanti

Adatto a bambini dai 10 anni in su

Espanol :

Pruebe la cocina salvaje e impresione a sus amigos y familiares con las originales recetas de Lucie Mosse, alias Fleur deVieBelle. Aprenderá a reconocer una pequeña selección de plantas locales y descubrirá recetas deliciosas y saludables

Después del taller de cocina, ¡es hora de degustar su comida silvestre y viva!

Condiciones

35/persona reserva obligatoria en el 06.10.42.44.92 o a través del servicio de venta de entradas en línea

Limitado a 12 participantes

Apto para niños a partir de 10 años

