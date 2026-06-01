Atelier « Cuisine sauvage », Maison de la Nature de Cambrai, Cambrai

Atelier « Cuisine sauvage » Dimanche 7 juin, 10h00 Maison de la Nature de Cambrai Nord

Limité à 12 personnes, tarif réduit 7€, tarif plein : 8€. Pas de matériel à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Après une balade le long de la Coulée verte sur les vertus des plantes, cuisinons ensemble pour les déguster autour d’un apéro local.

Maison de la Nature de Cambrai 1852 Avenue du Cateau Cambrai Cambrai 59400 Amérique Nord Hauts-de-France 0327826988 https://www.villedecambrai.com/culture/les-structures-culturelles/la-maison-de-la-nature https://www.facebook.com/profile.php?id=61581715030525;https://www.instagram.com/mdn_cambrai/ Inaugurée le 28 juin 2025, la Maison de la Nature de Cambrai a pour vocation de sensibiliser tous les publics à l’environnement et à la protection de la biodiversité et la connaissance faune-flore locale. 1852 C Avenue du Cateau, 59400 Cambrai

Il y a un parking, en face des concessionnaire automobiles.

Après une balade le long de la Coulée verte sur les vertus des plantes, cuisinons ensemble pour les déguster autour d’un apéro local.

©DUSANZIDAR