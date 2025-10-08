Atelier Cuisine sauvage par Eure-et-Loir Nature Fontenay-sur-Eure Fontenay-sur-Eure

Atelier Cuisine sauvage par Eure-et-Loir Nature Fontenay-sur-Eure

25 Rue de la Haie du Pont Fontenay-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 12:30:00

2025-10-08

Chartres métropole vous propose de partir à la découverte des plantes comestibles sauvages lors d’une balade…

Apprenez à les identifier et les cueillir, puis cuisinez-les ! Accompagné par l’association Eure-et-Loir Nature, vous réaliserez 2 recettes à déguster sur place. Repartez avec des fiches sur les plantes, des conseils de cueillette et des recettes de cuisine. .

25 Rue de la Haie du Pont Fontenay-sur-Eure 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire sdd@agglo-ville.chartres.fr

Chartres métropole invites you to discover wild edible plants during a walk…

Chartres métropole bietet Ihnen die Möglichkeit, auf einem Spaziergang essbare Wildpflanzen zu entdecken….

Chartres métropole vi offre la possibilità di scoprire le piante selvatiche commestibili durante una passeggiata…

Chartres métropole le propone descubrir plantas silvestres comestibles en un recorrido a pie…

