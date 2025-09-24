Atelier Cuisine sauvage par Eure-et-Loir Nature Lèves Lèves
Atelier Cuisine sauvage par Eure-et-Loir Nature Lèves
41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir
Début : Mercredi 2025-09-24 10:00:00
fin : 2025-09-24 12:30:00
2025-09-24
Chartres métropole vous propose de partir à la découverte des plantes comestibles sauvages lors d’une balade…
Apprenez à les identifier et les cueillir, puis cuisinez-les ! Accompagné par l’association Eure-et-Loir Nature, vous réaliserez 2 recettes à déguster sur place. Repartez avec des fiches sur les plantes, des conseils de cueillette et des recettes de cuisine. .
41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire sdd@agglo-ville.chartres.fr
English :
Chartres métropole invites you to discover wild edible plants during a walk…
German :
Chartres métropole bietet Ihnen die Möglichkeit, auf einem Spaziergang essbare Wildpflanzen zu entdecken….
Italiano :
Chartres métropole vi offre la possibilità di scoprire le piante selvatiche commestibili durante una passeggiata…
Espanol :
Chartres métropole le propone descubrir plantas silvestres comestibles en un recorrido a pie…
