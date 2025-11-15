Atelier cuisine saveurs d’Afrique Regards croisés sur le monde Espace Benoîte Groult (salle Ellé) Quimperlé

Espace Benoîte Groult (salle Ellé) 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 13:30:00

2025-11-15

Venez participer à un atelier convivial et chaleureux pour découvrir et apprendre à cuisiner des plats africains traditionnels, riches en saveurs et en subtiles épices.

De 9h à 12h30 suivi d’un moment de dégustation partagé avec les participants.

En partenariat avec l’association Cent pour un toit

Tarif 5€ sur réservation

Dans la limite des places disponibles. Réservations en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie associative et citoyenneté 02 98 96 42 42 .

