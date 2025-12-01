Atelier cuisine Sèvremont

Atelier Cuisine pour un Noël alternatif !

Affûtez vos couteaux, sortez vos tabliers, nous vous proposons une session de cuisine collective. L’objectif de ce temps de convivialité culinaire est d’échanger sur notre alimentation et de découvrir des recettes simples à base de légumes de saison. Au menu quelques saveurs d’hiver et de bons conseils pour un repas de Noël alternatif ! .

English :

Cooking workshop for an alternative Christmas!

German :

Kochworkshop für ein alternatives Weihnachten!

Italiano :

Laboratorio di cucina per un Natale alternativo!

Espanol :

Taller de cocina para una Navidad alternativa

