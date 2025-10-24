Atelier cuisine soupe collective La Tambouille Préfailles
Atelier cuisine soupe collective La Tambouille Préfailles vendredi 24 octobre 2025.
Atelier cuisine soupe collective
La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 16:30:00
fin : 2025-10-24 17:30:00
Date(s) :
2025-10-24
Épluche, coupe, touille… et hop, la soupe est prête !
Quand l’automne est déjà installé et que l’hiver commence à pointer le bout de son nez, rien de plus réconfortant que de concocter une bonne soupe bien chaude et la partager avec son entourage.
Pour cela, rdv à l’épicerie de la Tambouille à Pornic où une ambiance chaleureuse et conviviale attend toute la famille. Une fois bien installé, Camille, de Les Ateliers de Maia, vous guide pas à pas dans cet atelier collectif spécial cuisine de saison.
Étapes de la recette
Collecte et choix des légumes et autres ingrédients de saison
Préparation des légumes épluchage, découpage en rondelles, en cubes, en lamelles
Cuisson
Assaisonnement
Mijotage
Mixage ou pas des ingrédients cuits
Dégustation
Bon à savoir
Réservation par téléphone
Chacun repart avec son bocal de soupe prêt à être déguster
Public à partir de 5 ans
Le petit plus
Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !
Petits et grands gourmands, ne manquez pas de rendez-vous dans la cuisine avec les Ateliers de Maia sur Destination Pornic pour devenir pro de la soupe !
La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com
English :
Peel, cut, stir? and presto, soup’s ready!
German :
Schälen, schneiden, rühren? und hopp, die Suppe ist fertig!
Italiano :
Sbucciare, tagliare, mescolare e subito la zuppa è pronta!
Espanol :
Pelar, cortar, remover… y listo, ¡la sopa está lista!
