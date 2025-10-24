Atelier cuisine soupe collective La Tambouille Préfailles

Atelier cuisine soupe collective La Tambouille Préfailles vendredi 24 octobre 2025.

Atelier cuisine soupe collective

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-10-24 16:30:00

fin : 2025-10-24 17:30:00

2025-10-24

Épluche, coupe, touille… et hop, la soupe est prête !

Quand l’automne est déjà installé et que l’hiver commence à pointer le bout de son nez, rien de plus réconfortant que de concocter une bonne soupe bien chaude et la partager avec son entourage.

Pour cela, rdv à l’épicerie de la Tambouille à Pornic où une ambiance chaleureuse et conviviale attend toute la famille. Une fois bien installé, Camille, de Les Ateliers de Maia, vous guide pas à pas dans cet atelier collectif spécial cuisine de saison.



Étapes de la recette

Collecte et choix des légumes et autres ingrédients de saison

Préparation des légumes épluchage, découpage en rondelles, en cubes, en lamelles

Cuisson

Assaisonnement

Mijotage

Mixage ou pas des ingrédients cuits

Dégustation

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Chacun repart avec son bocal de soupe prêt à être déguster

Public à partir de 5 ans

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

Petits et grands gourmands, ne manquez pas de rendez-vous dans la cuisine avec les Ateliers de Maia sur Destination Pornic pour devenir pro de la soupe !

La Tambouille 9 quai du Commandant l’Herminier Préfailles 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

English :

Peel, cut, stir? and presto, soup’s ready!

German :

Schälen, schneiden, rühren? und hopp, die Suppe ist fertig!

Italiano :

Sbucciare, tagliare, mescolare e subito la zuppa è pronta!

Espanol :

Pelar, cortar, remover… y listo, ¡la sopa está lista!

