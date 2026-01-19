Atelier cuisine spécial enfant Hobbies et compagnie Royan
Atelier cuisine spécial enfant Hobbies et compagnie Royan samedi 21 février 2026.
Atelier cuisine spécial enfant
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 11:30:00
Date(s) :
2026-02-21 2026-03-21
Le samedi matin, les enfants apprennent à préparer leur goûter lors d’un atelier ludique et pédagogique animé par une diététicienne.
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 88 80 86 angeliquelepan@hotmail.com
English :
On Saturday mornings, children learn how to prepare their own snacks in a fun and educational workshop led by a dietician.
