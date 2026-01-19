Atelier cuisine spécial enfant Hobbies et compagnie Royan

Atelier cuisine spécial enfant

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 11:30:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-21

Le samedi matin, les enfants apprennent à préparer leur goûter lors d’un atelier ludique et pédagogique animé par une diététicienne.

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 88 80 86 angeliquelepan@hotmail.com

English :

On Saturday mornings, children learn how to prepare their own snacks in a fun and educational workshop led by a dietician.

L’événement Atelier cuisine spécial enfant Royan a été mis à jour le 2026-01-19 par Mairie de Royan