Atelier cuisine « spécial Halloween » avec Margaux — Zlow Trouville-sur-Mer
lundi 19 octobre 2026 · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Atelier cuisine « spécial Halloween » avec Margaux — Zlow
26 Rue Carnot Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-26
Du 19 au 30 octobre, atelier cuisine « spécial Halloween » avec Margaux à Zlow, tous les jours de 14 h à 16 h, dès 6 ans. 45 €/atelier, tarifs dégressifs.
Bienvenue au labo de Trouilleville, là où l’on devient un petit chef démoniaque le temps d’une après-midi ! Du lundi 19 au vendredi 23 octobre, puis du lundi 26 au vendredi 30 octobre, l’atelier Zlow propose chaque jour un atelier cuisine haut en couleur pour Halloween, animé par Margaux.
Les enfants repartent avec leurs créatures… euh, leurs créations — à moins qu’ils ne les aient déjà dévorées sur place !
Un atelier parent/enfant est également possible sur demande.
Infos pratiques
Dates : du lundi 19 au vendredi 23 octobre et du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Horaires : 14 h – 16 h (à partir de 6 ans)
Lieu : Atelier Zlow, Trouville-sur-Mer
Intervenante : Margaux
Tarif : 45 € par atelier (collation et créations incluses) ; tarifs dégressifs : 85 € pour 2 ateliers, 125 € pour 3, 165 € pour 4, 200 € pour 5
Atelier parent/enfant : possible sur demande, au 06 11 88 19 30
Réservation : sur zlow.fr ou par mail à zlow.trouville@gmail.com .
26 Rue Carnot Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 87 32 33 45 zlow.trouville@gmail.com
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English : Atelier cuisine « spécial Halloween » avec Margaux — Zlow
From 19 to 30 October, a ‘Halloween-themed’ cookery workshop with Margaux at Zlow, every day from 2 pm to 4 pm, for children aged 6 and over. €45 per workshop, with discounted rates available for multiple sessions.
L’événement Atelier cuisine « spécial Halloween » avec Margaux — Zlow Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville
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