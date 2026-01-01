Atelier cuisine spécial marmite norvégienne Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre

Atelier cuisine spécial marmite norvégienne Pause Solid’Erdre

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-01-22 09:30:00

fin : 2026-01-22 14:00:00

2026-01-22

ATELIER CUISINE proposé à la Pause Solid’Erdre, en partenariat avec les Restos du Cœur.

Pour cuisiner ensemble en échangeant des recettes simples et astucieuses et partager ensuite un repas dans la convivialité.

Ce mois-ci, l’association Eco-Yanuna nous initiera à l’utilisation d’une MARMITE NORVÉGIENNE, une alternative à la cuisson à l’électricité, au gaz, etc. en générant d’importantes économies de combustibles.

Pensez à vous inscrire avant le 18 JANVIER au 06 24 34 06 67. .

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 34 06 67 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

COOKING WORKSHOP offered by Pause Solid’Erdre, in partnership with Restos du C?ur.

