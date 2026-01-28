Atelier cuisine, spécial saint Valentin

18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné Sarthe

Tarif : 75 – 75 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Une parenthèse gourmande simple et pleine de saveurs… à partager à deux. Vous cuisinez à quatre mains puis place à la dégustation !

Un moment à deux, gourmand et complice ! A l’occasion de la saint Valentin, Amélie vous propose un atelier cuisine en couple. Vous cuisinez ensemble puis vous dégustez sur place ce que vous avez préparé dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .

18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 23 92 79 20 ameliemelodesaveurs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A simple gourmet interlude full of flavor… for two. You cook with four hands, then it’s time to taste!

L’événement Atelier cuisine, spécial saint Valentin Précigné a été mis à jour le 2026-01-28 par CDT72