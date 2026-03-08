Atelier cuisine spécial substituts de viande BiolaVie Penne-d’Agenais

Atelier cuisine spécial substituts de viande

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez découvrir comment cuisiner les similis carnés afin d’enchanter vos plats !

Tofu, seitan, protéines de soja et tempeh n’auront plus aucun secret pour vous.

Places limitées, réservation obligatoire.

Venez découvrir comment cuisiner les similis carnés afin d’enchanter vos plats !

Tofu, seitan, protéines de soja et tempeh n’auront plus aucun secret pour vous.

Places limitées, réservation obligatoire. .

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03 biolavie@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine spécial substituts de viande

Come and discover how to cook meat substitutes to enchant your dishes!

Tofu, seitan, soy proteins and tempeh will hold no secrets for you.

Places limited, booking essential.

L’événement Atelier cuisine spécial substituts de viande Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Villeneuve Vallée du Lot