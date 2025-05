Atelier Cuisine spéciale produits locaux – La Grande École Le Havre, 7 juin 2025 10:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Atelier Cuisine spéciale produits locaux La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 13:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Au programme des produits tout droit venus de notre région, travaillés avec respect.

Un atelier pour redécouvrir le plaisir du local, du vrai, du bon — et repartir avec des recettes simples, savoureuses et de saison à refaire chez vous.

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Cuisine spéciale produits locaux

On the program: products straight from our region, worked with respect.

A workshop to rediscover the pleasure of local, real, good food? and leave with simple, tasty, seasonal recipes you can make at home.

Little extras

– A complimentary glass of cider or apple juice during the workshop

– Each participant leaves with the recipes they’ve created

As part of an eco-responsible approach, remember to bring a bag and/or your own container to hold your creations.

Reservations required

German :

Auf dem Programm stehen Produkte, die direkt aus unserer Region stammen und mit Respekt verarbeitet werden.

Ein Workshop, um die Freude an lokalen, echten und guten Produkten wiederzuentdecken? und mit einfachen, schmackhaften und saisonalen Rezepten nach Hause zu gehen, die Sie zu Hause nachkochen können.

Die kleinen Extras

– Ein Glas Cidre oder Apfelsaft, das während des Workshops angeboten wird

– Jeder Teilnehmer geht mit den von ihm hergestellten Rezepten nach Hause

Im Sinne eines umweltbewussten Ansatzes denke daran, eine Tasche und/oder deinen Behälter mitzubringen, um deine Kreationen mitzunehmen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

In programma: prodotti direttamente dalla nostra regione, preparati con rispetto.

Un laboratorio per riscoprire i piaceri del cibo locale, vero e buono, e per lasciare a casa ricette semplici, gustose e di stagione.

Piccoli extra:

– Un bicchiere di sidro o di succo di mela in omaggio durante il laboratorio

– Ogni partecipante torna a casa con le ricette realizzate

Nell’ottica di un approccio eco-responsabile, ricordate di portare con voi una borsa e/o un contenitore per le vostre creazioni.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

En el programa: productos directamente de nuestra región, preparados con respeto.

Un taller para redescubrir los placeres de la comida local, auténtica y buena… y salir con recetas sencillas, sabrosas y de temporada que podrá preparar en casa.

Pequeños extras

– Un vaso de sidra o zumo de manzana gratis durante el taller

– Cada participante se lleva a casa las recetas que ha elaborado

Como parte de un enfoque eco-responsable, recuerda traer una bolsa y/o tu propio recipiente para llevarte tus creaciones.

Reserva obligatoria

