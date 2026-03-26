Atelier cuisine spécialités poitevines

8 Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Atelier animé par Christiane et Evelyne, deux spécialistes du bien manger local. Venez préparer et déguster ensemble le fameux far à l’oseille, la grimolle aux pommes ou le broyé du Poitou. Ouvert à tout le monde. .

8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

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English : Atelier cuisine spécialités poitevines

L’événement Atelier cuisine spécialités poitevines Persac a été mis à jour le 2026-03-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne