Atelier cuisine spécialités poitevines Persac
Atelier cuisine spécialités poitevines Persac samedi 11 avril 2026.
Atelier cuisine spécialités poitevines
8 Route de Moulismes Persac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Atelier animé par Christiane et Evelyne, deux spécialistes du bien manger local. Venez préparer et déguster ensemble le fameux far à l’oseille, la grimolle aux pommes ou le broyé du Poitou. Ouvert à tout le monde. .
8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
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English : Atelier cuisine spécialités poitevines
L’événement Atelier cuisine spécialités poitevines Persac a été mis à jour le 2026-03-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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