Atelier cuisine: street food saine. La Pimenterie Saint-Point
Atelier cuisine: street food saine. La Pimenterie Saint-Point mercredi 15 avril 2026.
Atelier cuisine: street food saine.
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 14:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Atelier cuisine: street food saine .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@villagessolidaires.fr
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English : Atelier cuisine: street food saine.
L’événement Atelier cuisine: street food saine. Saint-Point a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)