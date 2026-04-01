Atelier cuisine: street food saine. La Pimenterie Saint-Point

Atelier cuisine: street food saine.

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 14:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier cuisine: street food saine .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@villagessolidaires.fr

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English : Atelier cuisine: street food saine.

L’événement Atelier cuisine: street food saine. Saint-Point a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)