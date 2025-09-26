Atelier cuisine sur les protéines végétales Salle de la parenthèse, Breuillet

Atelier cuisine sur les protéines végétales Vendredi 26 septembre, 10h00 Salle de la parenthèse, Essonne

Gratuit, réservé aux personnes de 60 ans et plus

Les Insatiables, en partenariat avec la commune, proposent un atelier de cuisine pédagogique gratuit destiné aux seniors de 60 ans et plus.

Animé par une cheffe et une diététicienne, cet atelier invite les participants à découvrir des recettes saines, savoureuses et faciles à reproduire, autour d’une thématique actuelle : les protéines végétales.

Tout au long de la séance, les participants cuisinent tout en bénéficiant des conseils nutritionnels personnalisés des intervenantes.

L’atelier se conclut par une dégustation conviviale des plats préparés, suivie de la remise d’un recueil de recettes ainsi qu’une fiche thématique pour prolonger l’expérience à la maison.

Salle de la parenthèse, Impasse des Clozeaux, 91650 Breuillet Breuillet 91650 Essonne Île-de-France

Découverte des protéines végétales !