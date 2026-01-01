Atelier cuisine Sushi Party Cloyes-les-Trois-Rivières
Atelier cuisine Sushi Party Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 30 janvier 2026.
Atelier cuisine Sushi Party
Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-01-30 19:00:00
2026-01-30
Atelier de cuisine japonaise autour des sushis, dans une ambiance familiale et festive, animé par Makiko Kawai.
Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
English :
Japanese sushi cooking workshop, in a festive family atmosphere, hosted by Makiko Kawai.
