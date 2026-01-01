Atelier cuisine Sushi Party Cloyes-les-Trois-Rivières

Atelier cuisine Sushi Party

Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Atelier de cuisine japonaise autour des sushis, dans une ambiance familiale et festive, animé par Makiko Kawai.

Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

English :

Japanese sushi cooking workshop, in a festive family atmosphere, hosted by Makiko Kawai.

