Atelier cuisine sushis Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

Atelier cuisine sushis

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 22:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Durant cet atelier, Ben Guernet, cuisinier et professeur de cuisine, vous apprendra les techniques pour réaliser des sushis: riz vinaigré, taille des légumes et poissons, façonnage des différents types de sushis (maki, nigiri, california roll’s…).

L’atelier se terminera par un moment dégustation des sushis accompagnés d’un verre.

Cet atelier est ouvert aux ados, l’occasion de partager un bon moment.

Réservation en ligne:

www.cheztatiegranville.com .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine sushis

L’événement Atelier cuisine sushis Granville a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Granville Terre et Mer