Atelier cuisine ta peinture ! Saint-Benoît-sur-Loire mercredi 25 février 2026.
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Mercredi 2026-02-25 14:30:00
2026-02-26 17:00:00
2026-02-25 2026-02-26
En famille, venez découvrir les recettes des couleurs des manuscrits médiévaux. Les peintures concoctées seront ensuite utilisées pour écrire et peindre vos initiales.
Animé par Florie Hénonin, peintre en décor Proposé par Le Belvédère
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr
