Atelier cuisine ta peinture !

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-26

En famille, venez découvrir les recettes des couleurs des manuscrits médiévaux. Les peintures concoctées seront ensuite utilisées pour écrire et peindre vos initiales.

– Animé par Florie Hénonin, peintre en décor Proposé par Le Belvédère – .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

