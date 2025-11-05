Atelier cuisine « Tea party, entre tisane et biscuits » Autry-le-Châtel
Atelier cuisine « Tea party, entre tisane et biscuits »
Autry-le-Châtel Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-05 14:00:00
fin : 2025-11-05 17:00:00
2025-11-05
Participez à l’atelier cuisine « Tea party, entre tisane et biscuits » !
Pour le défi alimentaire, venez participer à l’atelier cuisine « Tea party, entre tisane et biscuits » avec le Collectif résilience du Pays Giennois. 12 places disponibles, réservation obligatoire. .
Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr
English :
Take part in the « Tea party, herbal tea and cookies » cooking workshop!
German :
Nehmen Sie am Kochworkshop « Tea Party, zwischen Kräutertee und Keksen » teil!
Italiano :
Partecipate al laboratorio di cucina « Tea party, tisane e biscotti »!
Espanol :
Participe en el taller de cocina « Fiesta del té, tisanas y galletas »
