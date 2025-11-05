Atelier cuisine « Tea party, entre tisane et biscuits » Autry-le-Châtel

Atelier cuisine « Tea party, entre tisane et biscuits » Autry-le-Châtel mercredi 5 novembre 2025.

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

Participez à l’atelier cuisine « Tea party, entre tisane et biscuits » !

Pour le défi alimentaire, venez participer à l’atelier cuisine « Tea party, entre tisane et biscuits » avec le Collectif résilience du Pays Giennois. 12 places disponibles, réservation obligatoire. .

Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 06 60 dev-durable@paysdugiennois.fr

English :

Take part in the « Tea party, herbal tea and cookies » cooking workshop!

German :

Nehmen Sie am Kochworkshop « Tea Party, zwischen Kräutertee und Keksen » teil!

Italiano :

Partecipate al laboratorio di cucina « Tea party, tisane e biscotti »!

Espanol :

Participe en el taller de cocina « Fiesta del té, tisanas y galletas »

L’événement Atelier cuisine « Tea party, entre tisane et biscuits » Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2025-09-19 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX