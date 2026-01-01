Atelier cuisine thème finger food asiatique Mauroux

Atelier cuisine thème finger food asiatique

2000 route du Causse Mauroux Lot

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2026-01-31 14:30:00

2026-01-31

Atelier de cuisine avec le chef Norbert Kong de 14h30 à 19h

Explorer les saveurs d'Asie grâce à la tendance Finger Food.

Repas à 19h30 inscription obligatoire avant le 27 janvier 2026.

2000 route du Causse Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 6 37 65 24 34 contact@lagrangedejanes.com

English :

Cooking workshop with chef Norbert Kong from 2:30 p.m. to 7 p.m

