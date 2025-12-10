ATELIER CUISINE TRUFFES AU CHOCOLAT

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Le petit atelier cuisine d’Éric propose son atelier truffes au chocolat à faire ensemble et à déguster après l’atelier. Places limitées, n’oubliez pas de réserver ! infos et réservations 09.87.52.69.63.

Le petit atelier cuisine d’Éric propose son atelier truffes au chocolat. Le mardi 16 décembre de 10h à 12h, à faire ensemble et à déguster après l’atelier. Places limitées, n’oubliez pas de réserver ! Si vous avez envie de partager une recette n’hésitez pas à venir faire votre petit atelier vous aussi ! .

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel.smb@gmail.com

English :

Le petit atelier cuisine d’Éric offers a chocolate truffle workshop, to be made together and enjoyed afterwards. Places are limited, so don’t forget to book! Info and booking: 09.87.52.69.63.

L’événement ATELIER CUISINE TRUFFES AU CHOCOLAT Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2025-12-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère