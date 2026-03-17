Atelier Cuisine Turque La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine Turque

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Partez pour un véritable voyage culinaire au cœur de la Turquie, là où les saveurs se partagent et les recettes se transmettent avec générosité. Lors de cet atelier, découvrez les fondamentaux de la cuisine turque, riche, parfumée et profondément conviviale. Entre épices délicates, herbes fraîches et recettes emblématiques, vous apprendrez à réaliser des plats authentiques tout en explorant les gestes, techniques et secrets de cette gastronomie ensoleillée. Guidé·e par notre cheffe, cet atelier est une invitation à prendre le temps, cuisiner, échanger et voyager le temps d’un moment gourmand, avant de savourer ensemble vos créations autour de la table. Un atelier chaleureux, généreux et dépaysant, comme un aller simple pour Istanbul… sans quitter La Grande École.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Cuisine Turque

L’événement Atelier Cuisine Turque Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie