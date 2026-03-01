ATELIER CUISINE UN PLAT DU JOUR ET UN DESSERT Saint-Martin-de-Boubaux
ATELIER CUISINE UN PLAT DU JOUR ET UN DESSERT Saint-Martin-de-Boubaux mardi 24 mars 2026.
Le petit atelier cuisine de Cris propose son atelier Un plat du jour et un dessert , à faire ensemble et à déguster après l’atelier. Places limitées, n’oubliez pas de réserver !
Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com
Le petit atelier cuisine de Cris proposes its workshop A dish of the day and a dessert , to be made together and enjoyed after the workshop. Places are limited, so don’t forget to reserve!
