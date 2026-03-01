ATELIER CUISINE UN PLAT DU JOUR ET UN DESSERT

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 10:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Le petit atelier cuisine de Cris propose son atelier Un plat du jour et un dessert , à faire ensemble et à déguster après l’atelier. Places limitées, n’oubliez pas de réserver !

Le petit atelier cuisine de Cris propose son atelier Un plat du jour et un dessert , à faire ensemble et à déguster après l’atelier. Places limitées, n’oubliez pas de réserver ! .

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le petit atelier cuisine de Cris proposes its workshop A dish of the day and a dessert , to be made together and enjoyed after the workshop. Places are limited, so don’t forget to reserve!

L’événement ATELIER CUISINE UN PLAT DU JOUR ET UN DESSERT Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-03-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère