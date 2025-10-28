ATELIER CUISINE (UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS MOZAIKA) Saint-André-de-Sangonis
ATELIER CUISINE (UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS MOZAIKA) Saint-André-de-Sangonis mardi 28 octobre 2025.
ATELIER CUISINE (UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS MOZAIKA)
1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
*** ACTIVITE RESERVEE UNIQUEMENT AUX ADHERENTS MOZAIKA ***
Atelier de cuisine pour tous !
Que vous soyez expert(e) en cuisine ou simple curieux(se), adulte ou plus jeune, cet atelier est l’occasion de partager un bon moment, découvrir de nouvelles recettes, cuisiner et manger ensemble dans une ambiance chaleureuse.
Au menu
Curry coco de Légumes
Moelleux aux pommes caramélisées
Places limitées
*** ACTIVITE RESERVEE UNIQUEMENT AUX ADHERENTS MOZAIKA ***
Atelier de cuisine pour tous !
Que vous soyez expert(e) en cuisine ou simple curieux(se), adulte ou plus jeune, cet atelier est l’occasion de partager un bon moment, découvrir de nouvelles recettes, cuisiner et manger ensemble dans une ambiance chaleureuse.
Au menu
Curry coco de Légumes
Moelleux aux pommes caramélisées
Places limitées. Réservation obligatoire. .
1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr
English :
*** ACTIVITY RESERVED FOR MOZAIKA MEMBERS *** ONLY
Cooking workshop for all!
Whether you’re an expert in the kitchen or just curious, adult or younger, this workshop is an opportunity to share a good time, discover new recipes, cook and eat together in a friendly atmosphere.
On the menu
Coconut vegetable curry
Caramelized Apple Moelleux
Limited seating
German :
*** AKTIVITÄT NUR FÜR MOZAIKA-MITGLIEDER ***
Kochworkshop für alle!
Egal, ob Sie ein Experte in der Küche oder einfach nur neugierig sind, ob Sie erwachsen oder jung sind, dieser Workshop ist die Gelegenheit, eine gute Zeit zu teilen, neue Rezepte zu entdecken, zu kochen und gemeinsam in einer herzlichen Atmosphäre zu essen.
Auf dem Menüplan stehen:
Kokosnuss-Curry mit Gemüse
Moelleux mit karamellisierten Äpfeln
Begrenzte Plätze
Italiano :
*** ATTIVITÀ RISERVATA AI SOLI MEMBRI MOZAIKA ***
Laboratorio di cucina per tutti!
Che siate esperti in cucina o semplicemente curiosi, adulti o giovani, questo laboratorio è un’occasione per condividere un momento di svago, scoprire nuove ricette, cucinare e mangiare insieme in un’atmosfera amichevole.
Il menu:
Curry di verdure al cocco
Moelleux con mele caramellate
Posti limitati
Espanol :
*** ACTIVIDAD RESERVADA A LOS SOCIOS DE MOZAIKA *** ÚNICAMENTE
¡Taller de cocina para todos!
Tanto si eres un experto en la cocina como un simple curioso, adulto o joven, este taller es una oportunidad para compartir un buen rato, descubrir nuevas recetas, cocinar y comer juntos en un ambiente agradable.
En el menú
Curry de verduras al coco
Moelleux con manzanas caramelizadas
Plazas limitadas
L’événement ATELIER CUISINE (UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS MOZAIKA) Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-10-21 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT