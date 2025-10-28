ATELIER CUISINE (UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS MOZAIKA) Saint-André-de-Sangonis

*** ACTIVITE RESERVEE UNIQUEMENT AUX ADHERENTS MOZAIKA ***

Atelier de cuisine pour tous !

Que vous soyez expert(e) en cuisine ou simple curieux(se), adulte ou plus jeune, cet atelier est l’occasion de partager un bon moment, découvrir de nouvelles recettes, cuisiner et manger ensemble dans une ambiance chaleureuse.

Au menu

Curry coco de Légumes

Moelleux aux pommes caramélisées

Places limitées

*** ACTIVITE RESERVEE UNIQUEMENT AUX ADHERENTS MOZAIKA ***

Places limitées. Réservation obligatoire. .

1 Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

English :

*** ACTIVITY RESERVED FOR MOZAIKA MEMBERS *** ONLY

Cooking workshop for all!

Whether you’re an expert in the kitchen or just curious, adult or younger, this workshop is an opportunity to share a good time, discover new recipes, cook and eat together in a friendly atmosphere.

On the menu

Coconut vegetable curry

Caramelized Apple Moelleux

Limited seating

German :

*** AKTIVITÄT NUR FÜR MOZAIKA-MITGLIEDER ***

Kochworkshop für alle!

Egal, ob Sie ein Experte in der Küche oder einfach nur neugierig sind, ob Sie erwachsen oder jung sind, dieser Workshop ist die Gelegenheit, eine gute Zeit zu teilen, neue Rezepte zu entdecken, zu kochen und gemeinsam in einer herzlichen Atmosphäre zu essen.

Auf dem Menüplan stehen:

Kokosnuss-Curry mit Gemüse

Moelleux mit karamellisierten Äpfeln

Begrenzte Plätze

Italiano :

*** ATTIVITÀ RISERVATA AI SOLI MEMBRI MOZAIKA ***

Laboratorio di cucina per tutti!

Che siate esperti in cucina o semplicemente curiosi, adulti o giovani, questo laboratorio è un’occasione per condividere un momento di svago, scoprire nuove ricette, cucinare e mangiare insieme in un’atmosfera amichevole.

Il menu:

Curry di verdure al cocco

Moelleux con mele caramellate

Posti limitati

Espanol :

*** ACTIVIDAD RESERVADA A LOS SOCIOS DE MOZAIKA *** ÚNICAMENTE

¡Taller de cocina para todos!

Tanto si eres un experto en la cocina como un simple curioso, adulto o joven, este taller es una oportunidad para compartir un buen rato, descubrir nuevas recetas, cocinar y comer juntos en un ambiente agradable.

En el menú

Curry de verduras al coco

Moelleux con manzanas caramelizadas

Plazas limitadas

