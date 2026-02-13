Atelier cuisine vegan, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen

Atelier cuisine vegan Mardi 10 mars, 19h00 Coworking Rouen la Maison bleue Seine-Maritime

## Atelier Cuisine Vegan à La Maison Bleue

Participez à un atelier convivial de cuisine vegan dans l’espace coworking de La Maison Bleue ! Découvrez des recettes simples, savoureuses et accessibles à tous, que vous soyez débutant ou curieux de nouvelles saveurs. Tous les ingrédients sont fournis, et vous repartirez avec des astuces pour cuisiner végétal au quotidien.

**Tarif libre à partir de 5 €** Venez comme vous êtes, seul·e ou entre ami·e·s, et partageons un moment gourmand et créatif !

**Lieu :** La Maison Bleue (espace coworking) 16 Rue Alsace Lorraine 76000 Rouen**Date :** Mardi 10 mars Atelier cuisine vegan 19h 21h**Inscriptions :** https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/evenements/atelier-cuisine-vegan

Au plaisir de cuisiner ensemble !

