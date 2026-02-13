Atelier cuisine vegan, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen
Tarif libre et conscient
Début : 2026-03-10T19:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:00:00+01:00
Fin : 2026-03-10T19:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:00:00+01:00
## Atelier Cuisine Vegan à La Maison Bleue
Participez à un atelier convivial de cuisine vegan dans l’espace coworking de La Maison Bleue ! Découvrez des recettes simples, savoureuses et accessibles à tous, que vous soyez débutant ou curieux de nouvelles saveurs. Tous les ingrédients sont fournis, et vous repartirez avec des astuces pour cuisiner végétal au quotidien.
**Tarif libre à partir de 5 €** Venez comme vous êtes, seul·e ou entre ami·e·s, et partageons un moment gourmand et créatif !
**Lieu :** La Maison Bleue (espace coworking) 16 Rue Alsace Lorraine 76000 Rouen**Date :** Mardi 10 mars Atelier cuisine vegan 19h 21h**Inscriptions :** https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/evenements/atelier-cuisine-vegan
Au plaisir de cuisiner ensemble !
