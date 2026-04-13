Atelier cuisine vegan, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen
Atelier cuisine vegan, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen mercredi 6 mai 2026.
Atelier cuisine vegan Mercredi 6 mai, 18h30 Coworking Rouen la Maison bleue Seine-Maritime
Tarif libre et conscient à partir de 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00
## Atelier Cuisine Vegan à La Maison Bleue
Participez à un atelier convivial de cuisine vegan dans l’espace coworking de La Maison Bleue ! Découvrez des recettes simples, savoureuses et accessibles à tous, que vous soyez débutant ou curieux de nouvelles saveurs. Tous les ingrédients sont fournis, et vous repartirez avec des astuces pour cuisiner végétal au quotidien.
**Tarif libre à partir de 10 €** Venez comme vous êtes, seul·e ou entre ami·e·s, et partageons un moment gourmand et créatif !
**Lieu :** La Maison Bleue (espace coworking) 16 Rue Alsace Lorraine 76000 Rouen
**Date :** Mercredi 6 mai Atelier cuisine vegan 18h30 21h**
Inscriptions :** https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/evenements/atelier-cuisine-vegan
Au plaisir de cuisiner ensemble !
Coworking Rouen la Maison bleue 16 Rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/evenements/atelier-cuisine-vegan-1 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-transitions-rouen/evenements/atelier-cuisine-vegan »}]
Participez à un atelier convivial de cuisine vegan dans l’espace coworking de La Maison Bleue ! récits transition
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