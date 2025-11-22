Atelier cuisine végétale et locale Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Atelier cuisine végétale et locale

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Un atelier cuisine avec les bénévoles de l’association pour l’environnement Cap au Vert.

Nous cuisinerons les légumes avec une cuisine aux ingrédients biologiques et le plus possible locaux. L’approche adoptée vous permettra d’acquérir des connaissances et techniques de cuisine , et de développer votre propre créativité culinaire.

Pour adultes.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10. .

