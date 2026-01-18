Atelier cuisine végétalienne Le Local 90 Périgueux

Atelier cuisine végétalienne

Le Local 90
90 Rue Gambetta
Périgueux
Dordogne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-04-11

Dates : 2026-01-31 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-11 2026-05-16

Nouveau cycle d’atelier cuisine au Le Local 90 pour 2026 avec 3 heures de pratique pour découvrir la délicieuse et étonnante cuisine végétalienne et sans gluten. Un moment convivial et chaleureux pour apprendre à équilibrer son alimentation et se nourrir autrement.

Cuisinière du restaurant Le Local 90 et conseillère en nutrition ayurvédique, je vous guiderai pas à pas et partagerai avec plaisir mes connaissances.

Tarif de l’atelier de 3h: 50€/personnes, vous emportez vos préparations!

Les ateliers sont sur réservation à lelocal90@gmail.com et un acompte de 20% est demandé à l’inscription. .

Le Local 90 90 Rue Gambetta Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 15 59 lelocal90@gmail.com

English : Atelier cuisine végétalienne

