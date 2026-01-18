Atelier cuisine végétalienne Le Local 90 Périgueux
Atelier cuisine végétalienne Le Local 90 Périgueux samedi 31 janvier 2026.
Atelier cuisine végétalienne
Le Local 90 90 Rue Gambetta Périgueux Dordogne
Tarif : – – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-01-31 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-11 2026-05-16
Nouveau cycle d’atelier cuisine au Le Local 90 pour 2026 avec 3 heures de pratique pour découvrir la délicieuse et étonnante cuisine végétalienne et sans gluten. Un moment convivial et chaleureux pour apprendre à équilibrer son alimentation et se nourrir autrement.
Cuisinière du restaurant Le Local 90 et conseillère en nutrition ayurvédique, je vous guiderai pas à pas et partagerai avec plaisir mes connaissances.
Tarif de l’atelier de 3h: 50€/personnes, vous emportez vos préparations!
Les ateliers sont sur réservation à lelocal90@gmail.com et un acompte de 20% est demandé à l’inscription. .
Le Local 90 90 Rue Gambetta Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 15 59 lelocal90@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine végétalienne
L’événement Atelier cuisine végétalienne Périgueux a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Communal de Périgueux