Atelier cuisine végétalienne Le Local 90 Périgueux

Atelier cuisine végétalienne

Atelier cuisine végétalienne Le Local 90 Périgueux samedi 31 janvier 2026.

Atelier cuisine végétalienne

Le Local 90 90 Rue Gambetta Périgueux Dordogne

Tarif : – – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-01-31 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-11 2026-05-16

Nouveau cycle d’atelier cuisine au Le Local 90 pour 2026 avec 3 heures de pratique pour découvrir la délicieuse et étonnante cuisine végétalienne et sans gluten. Un moment convivial et chaleureux pour apprendre à équilibrer son alimentation et se nourrir autrement.
Cuisinière du restaurant Le Local 90 et conseillère en nutrition ayurvédique, je vous guiderai pas à pas et partagerai avec plaisir mes connaissances.

Tarif de l’atelier de 3h: 50€/personnes, vous emportez vos préparations!
Les ateliers sont sur réservation à lelocal90@gmail.com et un acompte de 20% est demandé à l’inscription.   .

Le Local 90 90 Rue Gambetta Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 15 59  lelocal90@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine végétalienne

L’événement Atelier cuisine végétalienne Périgueux a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Communal de Périgueux