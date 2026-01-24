Atelier cuisine végétarienne Pau

Atelier cuisine végétarienne

21 rue samonzet Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Ateliers de cuisine végétarienne pour une cuisine saine, goûteuse, de saison et facile à reproduire à la maison. L’idée est de réveiller les talents culinaires de chacun en apprenant des astuces pour cuisiner vite et bon. On passe un bon moment ensemble et on repart avec des recettes nouvelles à faire découvrir à son entourage. .

