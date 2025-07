Atelier cuisine Café cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier cuisine Café cantine Villeneuve-sur-Lot mercredi 6 août 2025.

Atelier cuisine

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Venez découvrir l’univers des pestos frais faits maison.

Une expérience gourmande, conviviale et pleine de saveurs vous attend !

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier cuisine

Come and discover the world of fresh homemade pestos.

A tasty, convivial experience awaits you!

German : Atelier cuisine

Entdecken Sie die Welt der frischen, hausgemachten Pestos.

Ein leckeres, geselliges und geschmackvolles Erlebnis erwartet Sie!

Italiano :

Venite a scoprire il mondo dei pesti freschi fatti in casa.

Vi aspetta un’esperienza gastronomica e conviviale ricca di sapori!

Espanol : Atelier cuisine

Venga a descubrir el mundo de los pestos frescos caseros.

Le espera una experiencia gourmet, acogedora y llena de sabor

