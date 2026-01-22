Atelier cuisine vivante d’hiver Tiers Lieu d’Azun Aucun

Atelier cuisine vivante d’hiver

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Elise de l’Escale Naturelle vous propose un atelier de cuisine vivante d’hiver

Envie de chaleur, de gourmandise et de vitalité même en plein hiver ?

Au menu une soupe crue réconfortante, un frawmage maison, son pain vivant

Des recettes simples, accessibles aux débutant·es, pour un moment de partage, de découverte et de convivialité. Un repas vitaminé, joyeux et vivant… même quand il fait froid.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 asso@tierslieudazun.org

English :

Elise from L’Escale Naturelle offers you a winter cooking workshop:

Looking for warmth, indulgence and vitality even in the dead of winter?

On the menu: a comforting raw soup, homemade frawmage, living bread..

Simple recipes, accessible to beginners, for a moment of sharing, discovery and conviviality. A meal that’s full of vitamins, cheerful and lively? even when it’s cold.

