Le Bizot

Atelier- Cuisine Zéro Déchet

Rue de l’Église Le Bizot Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Et si vos épluchures devenaient de vraies ressources en cuisine ?

Nous jetons souvent des parties d’aliments qui peuvent pourtant être délicieuses, utiles et surprenantes.

Lors de cet atelier, je vous propose de découvrir comment valoriser les restes et les épluchures grâce à des idées simples, naturelles et gourmandes.

À travers des recettes et dégustations, vous explorerez de nouvelles façons d’utiliser ce que l’on considère habituellement comme des déchets.

Un moment convivial pour

• découvrir des astuces anti-gaspi

• éveiller vos sens et votre créativité en cuisine

• repartir avec des idées faciles à refaire chez vous .

Rue de l’Église Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 18 83 59 rgmarierose@gmail.com

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English :

L’événement Atelier- Cuisine Zéro Déchet Le Bizot a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER