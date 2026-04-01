Atelier- Cuisine Zéro Déchet Le Bizot
Atelier- Cuisine Zéro Déchet Le Bizot dimanche 26 avril 2026.
Le Bizot
Atelier- Cuisine Zéro Déchet
Rue de l’Église Le Bizot Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Et si vos épluchures devenaient de vraies ressources en cuisine ?
Nous jetons souvent des parties d’aliments qui peuvent pourtant être délicieuses, utiles et surprenantes.
Lors de cet atelier, je vous propose de découvrir comment valoriser les restes et les épluchures grâce à des idées simples, naturelles et gourmandes.
À travers des recettes et dégustations, vous explorerez de nouvelles façons d’utiliser ce que l’on considère habituellement comme des déchets.
Un moment convivial pour
• découvrir des astuces anti-gaspi
• éveiller vos sens et votre créativité en cuisine
• repartir avec des idées faciles à refaire chez vous .
Rue de l’Église Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 18 83 59 rgmarierose@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier- Cuisine Zéro Déchet Le Bizot a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER