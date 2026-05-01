Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon La toque éthique Courlans

Courlans

Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon

La toque éthique 16 Rue des Frênes Courlans Jura

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-20

Vous avez envie d’apprendre à cuisiner malin, à valoriser des produits locaux dans des plats savoureux qui ne gâchent rien, surtout pas le plaisir ?

Durant cet atelier, je vous accompagne dans la réalisation d’un menu, de l’entrée au dessert sans déchets alimentaires avec des ingrédients de saison. .

La toque éthique 16 Rue des Frênes Courlans 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 76 52 contact@latoqueethique.fr

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English : Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon

L’événement Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon Courlans a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION