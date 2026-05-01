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Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon La toque éthique Courlans

Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon La toque éthique Courlans

Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon La toque éthique Courlans samedi 30 mai 2026.

Lieu : La toque éthique

Adresse : 16 Rue des Frênes

Ville : 39570 Courlans

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 65 65 65 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Courlans

Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon

La toque éthique 16 Rue des Frênes Courlans Jura

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-06-20

Vous avez envie d’apprendre à cuisiner malin, à valoriser des produits locaux dans des plats savoureux qui ne gâchent rien, surtout pas le plaisir ?
Durant cet atelier, je vous accompagne dans la réalisation d’un menu, de l’entrée au dessert sans déchets alimentaires avec des ingrédients de saison.   .

La toque éthique 16 Rue des Frênes Courlans 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 76 52  contact@latoqueethique.fr

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English : Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon

L’événement Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon Courlans a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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