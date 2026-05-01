Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon La toque éthique Courlans
Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon La toque éthique Courlans samedi 30 mai 2026.
Courlans
Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon
La toque éthique 16 Rue des Frênes Courlans Jura
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 14:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-20
Vous avez envie d’apprendre à cuisiner malin, à valoriser des produits locaux dans des plats savoureux qui ne gâchent rien, surtout pas le plaisir ?
Durant cet atelier, je vous accompagne dans la réalisation d’un menu, de l’entrée au dessert sans déchets alimentaires avec des ingrédients de saison. .
La toque éthique 16 Rue des Frênes Courlans 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 76 52 contact@latoqueethique.fr
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English : Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon
L’événement Atelier Cuisine zéro déchets beau et bon Courlans a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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