Atelier Cuisiner comme un romain dès 3 ans Route de Feuguerolles Vieux

Atelier Cuisiner comme un romain dès 3 ans

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 15:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Un atelier familial pour découvrir les habitudes alimentaires des Romains et concocter deux recettes romaines à déguster au musée ou à emporter à la maison.

Un atelier familial pour découvrir les habitudes alimentaires des Romains et concocter deux recettes romaines à déguster au musée ou à emporter à la maison.

à 14h

Durée 1h30 à partir de 3 ans

7€ par enfant ; 10€ par adulte participant ; entrée du musée pour l’adulte accompagnateur ne participant pas, réservation obligatoire .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Atelier Cuisiner comme un romain dès 3 ans

A family workshop to discover Roman eating habits and concoct two Roman recipes to enjoy at the museum or take home.

at 2pm 1h30 from 3 years 7? per child; 10? per adult participant; museum admission for accompanying adult not participating, re

