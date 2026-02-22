Atelier Cuisiner comme un romain dès 3 ans Route de Feuguerolles Vieux
Atelier Cuisiner comme un romain dès 3 ans dimanche 8 mars 2026.
Atelier Cuisiner comme un romain dès 3 ans
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 15:30:00
2026-03-08
Un atelier familial pour découvrir les habitudes alimentaires des Romains et concocter deux recettes romaines à déguster au musée ou à emporter à la maison.
Un atelier familial pour découvrir les habitudes alimentaires des Romains et concocter deux recettes romaines à déguster au musée ou à emporter à la maison.
à 14h
Durée 1h30 à partir de 3 ans
7€ par enfant ; 10€ par adulte participant ; entrée du musée pour l’adulte accompagnateur ne participant pas, réservation obligatoire .
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
English : Atelier Cuisiner comme un romain dès 3 ans
A family workshop to discover Roman eating habits and concoct two Roman recipes to enjoy at the museum or take home.
at 2pm 1h30 from 3 years 7? per child; 10? per adult participant; museum admission for accompanying adult not participating, re
