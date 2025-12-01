Atelier « Cuisiner des amuse-bouches de Noël » Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou
Atelier « Cuisiner des amuse-bouches de Noël » Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou mercredi 10 décembre 2025.
Atelier « Cuisiner des amuse-bouches de Noël »
Jardin Camifolia 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Des amuse-bouches aux plantes du jardin pour Noël, ça vous dit ?
Venez concocter de délicieux amuse-bouches salés et sucrés, parfait pour les préparatifs de fin d’année. A l’issue de l’atelier, dégustez vos mets et repartez avec les recettes de l’animateur.
Atelier à partir de 10 ans / Sur réservation .
Jardin Camifolia 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
English :
Would you like to try a Christmas appetizer made with plants from the garden?
German :
Wie wäre es mit weihnachtlichen Häppchen aus Gartenpflanzen?
Italiano :
Volete provare alcuni spuntini natalizi preparati con le piante dell’orto?
Espanol :
¿Le apetece probar unos aperitivos navideños elaborados con plantas del huerto?
L’événement Atelier « Cuisiner des amuse-bouches de Noël » Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-03-20 par Anjou tourisme