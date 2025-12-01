Atelier « Cuisiner des amuse-bouches de Noël »

Jardin Camifolia 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Des amuse-bouches aux plantes du jardin pour Noël, ça vous dit ?

Venez concocter de délicieux amuse-bouches salés et sucrés, parfait pour les préparatifs de fin d’année. A l’issue de l’atelier, dégustez vos mets et repartez avec les recettes de l’animateur.

Atelier à partir de 10 ans / Sur réservation .

+33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

English :

Would you like to try a Christmas appetizer made with plants from the garden?

German :

Wie wäre es mit weihnachtlichen Häppchen aus Gartenpflanzen?

Italiano :

Volete provare alcuni spuntini natalizi preparati con le piante dell’orto?

Espanol :

¿Le apetece probar unos aperitivos navideños elaborados con plantas del huerto?

