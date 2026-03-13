Atelier Cuisiner équilibré avec un petit budget Ferrières-en-Gâtinais
Atelier Cuisiner équilibré avec un petit budget Ferrières-en-Gâtinais mardi 28 avril 2026.
Atelier Cuisiner équilibré avec un petit budget
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-04-28 16:30:00
Date(s) :
2026-04-28
Atelier Cuisiner équilibré avec un petit budget
Nouvelle édition du Défi Alimentation Centre-Val de Loire qui vous propose des ateliers animés à Ferrières. Ce 2ème atelier vous propose de Cuisiner équilibré avec un petit budget . Découvrez comment concevoir et préparer des repas aussi bon pour la santé que pour votre porte-monnaie. Pensez à vous inscrire ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 56 90 65 ckosciolek@lne45.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Balanced cooking on a small budget workshop
L’événement Atelier Cuisiner équilibré avec un petit budget Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-13 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS