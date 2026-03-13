Atelier Cuisiner équilibré avec un petit budget

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28 16:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Atelier Cuisiner équilibré avec un petit budget

Nouvelle édition du Défi Alimentation Centre-Val de Loire qui vous propose des ateliers animés à Ferrières. Ce 2ème atelier vous propose de Cuisiner équilibré avec un petit budget . Découvrez comment concevoir et préparer des repas aussi bon pour la santé que pour votre porte-monnaie. Pensez à vous inscrire ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 56 90 65 ckosciolek@lne45.org

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English :

Balanced cooking on a small budget workshop

L’événement Atelier Cuisiner équilibré avec un petit budget Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-13 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS